Dışişleri Bakanlığı’ndan yurtdışındaki memurlar için düzenleme getirildi

20 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Dışişleri Bakanlığı, bakanlık bünyesinde çalışan memurlarının yurtdışına sürekli görevle atanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yeni bir yönetmelik çıkardı. Aynı konulu bir önceki düzenleme olan 30 Temmuz 2019 tarihli yönetmeliğin maddelerinin tamamına yakınının korunduğu yeni yönetmelikte yurtdışına sürekli göreve atanacak memurlardan göreve atanmalarından önce fiziksel ve psikolojik durumlarına ilişkin Türkiye’de yerleşik tam teşekküllü devlet hastanelerinden sağlık raporu alma zorunluluğu korundu. Bu düzenlemeye ek olarak “gerekli görülen hallerde yurtdışında görevde bulunan memurlardan da fiziksel veya psikolojik durumlarına ilişkin olarak Türkiye’de yerleşik tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporunun bakanlığa ibraz etmelerinin istenebileceği” yönünde bir hüküm getirildi.

Ayrıca yurtdışında veya yurtiçinde alınan sağlık raporlarının “fenne aykırılığı konusunda bir tereddüt yaşanması durumunda” Dışişleri memurunun, Sağlık bakanlığınca belirlenen Ankara’da bulunan bir hakem hastaneye sevk edileceği, tebligata rağmen hakem hastaneye gitmeyen memur hakkında disiplin hükümlerinin uygulanacağı da yeni yönetmeliğe eklendi.

RAPOR ALIP DÖNMEDİLER

Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayanlara “gri pasaport” olarak bilinen hizmet pasaportu verilmesi yoluyla yapılan “resmi insan kaçakçılığı” skandalının ortaya çıktığı nisan ayında Türkiye’nin Hannover Başkonsolosluğu’nda görev yapan iki diplomat, “gri pasaport” konusunda daha önceden uyarıda bulundukları için şubat ayında merkeze çağrıldıklarını öne sürmüştü. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise diplomatlar hakkında geçen yıl “misyon düzenini bozan tutum ve davranışlar” nedeniyle disiplin soruşturması açıldığını, merkeze çağrılmalarının gri pasaport konusuyla ilgisinin bulunmadığını söylemişti. Kıran, 3 diplomattan birinin merkeze dönmesine karşın birbirleriyle evli olan diğer iki personelin depresyon gerekçesiyle rapor aldığını ve Türkiye’ye dönmediklerini açıklamıştı.