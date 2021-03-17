Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş taburcu oldu

17 Mart 2021 Çarşamba, 16:17

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 6 Mart tarihinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Erbaş, doktorların tavsiyesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

Tedavisi tamamlanan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, taburcu oldu.

Erbaş, taburcu olduğunu sosyal medya hesabından da "Ankara Şehir Hastanesi’nde devam eden Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı elhamdülillah. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah" diyerek duyurdu.



