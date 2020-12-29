Diyanet Vakıf-Sen’in 'çağrı'sı: Yasakları ihlal edenler camide çalıştırılsın

29 Aralık 2020 Salı, 11:48

Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Ünal, yaptığı açıklamayla salgın ve yasaklar hakkında "değerlendirmede" bulundu.

"Salgın sürecinde kamunun ve halkın düzenini sağlamak adına ülke yönetimleri çeşitli kurallar belirliyorlar. Ülkemizde de son alınan kararla hafta sonları cuma akşamından pazartesi sabahına kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yılbaşı münasebetiyle de bu yasak 4 gün olarak belirlendi. Tabii herkes bu kurallara harfi harfine uymuyor. Kimisinin geçerli sebepleri olduğu için sokağa çıkıyor, kimisi ise keyfiyetten dışarılarda geziyorlar." diyen Ünal, "İşte biz de diyoruz ki, keyfi olarak boş yere sokağa çıkıp yasağı dinlemeyen ve güvenlik güçlerini zor durumda bırakan bu insanları camii, mescit gibi ibadethanelerimizde zaruri olarak 1 günlüğüne çalıştıralım. Camilerimizin temizliğinde olur, bakımlarında olur veyahut camii görevlisinin belirleyeceği bir işte çalıştırılabilirler." talebinde bulundu.

Ülkedeki 90 binden fazla camiinin "personel ihtiyacı" olduğunu öne sürerek "Din görevlilerimizin çoğunluğu, camii ve mescitlerimizin ihtiyaçlarının aksamaması ve namaz kılmaya gelen insanların mağdur olmamaları için temizlik, bakım- onarım gibi işleri kendileri üstleniyor" diyen Ünal, "Sokağa çıkma yasağını dinlemeyip, yasa ihlali yapan vatandaşlarımız da hiç değilse faydalı bir iş yapmış olurlar. Bu aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Buradan yetkililerimize sesleniyorum. Yılbaşında sokağa çıkma yasağında, yasağı dinlemeyip ihlal eden, keyfiyetten ve boş yere sokaklarda dolaşan insanları camii hizmetlerinde veya diğer sosyal projelerde zorunlu olarak çalıştıralım. İnanın kendileri de bu işten dolayı sevineceklerdir. Vatandaşlarımızın da bu çağrımızı haklı bulacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.