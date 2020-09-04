Diyanet'in 'gizli' Uşşakkiler raporu: Gayeleri nefis terbiyesini sağlamakmış!

04 Eylül 2020 Cuma, 14:13

Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın çocuk istismarından tutuklanması ardından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, “İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz” demişti.

Ancak Diyanet'in 15 Temmuz Darbe Girişimi ardından cemaat ve tarikatlara ilişkin çalışmasında Uşşakiler için olumlu cümleler yer alıyor.

‘Türkiye’deki Dinî-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dinî-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dinî Akımlar’ başlıklı rapor, ‘gizli’ ibaresi ile geçen yıl basına sızdırılmıştı.

BirGün'de yer alan habere göre, Türkiye’deki Dinî-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dinî-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dinî Akımlar başlıklı raporda Uşşakiler, Halvetiyye tarikatının iki kolundan biri olarak tanımlanıyor.

Raporda, Uşşaki tarikatının tarihçesi şöyle anlatılıyor:

"Uşşaki tarikatının kurucusu Hasan Hüsamettin el-Buhari el-Uşşaki'dir (1475-1593). Kasımpaşatlaki merkez tekkenin son zakirbaşısı ve döneminin ileri gelen musikişinaslarından olan Kasımpaşalı Cemaleddin Efendi'nin (ö. 1937) öğrencileri arasında Hafız Kemal, Sadettin Kaynak, Sadi Hoşses ve Kemal Batanay gibi ünlü mevlidhanlar ve bestekârlar bulunmaktadır.

"Günümüzde İç Anadolu bölgesinde devam eden bir kolu Hüsnü Gülzari'den (ö. 1965) sonra İbrahim İpek ve Fatih Nurullah tarafından sürdürülmektedir.

‘Öne çıkan görüşleri’ başlıklı kısımda ise Uşşakilerden şöyle bahsediliyor:

"Genel olarak Cerrahilerin de Uşşakilerin de gayeleri insanların nefis terbiyesini sağlamak ve tasavvuf ilmini yaygınlaştırmak olmakla birlikte Cerrahiler eğitim seviyesi ve kültür düzeyi yüksek bir kesim arasında yaygındır. Uşşakiler ise eğitim seviyesi ve kültür düzeyi vasat insanlar arasında daha yaygındır.

Raporun ‘değerlendirme’ kısmında ise Halvetiyye tarikatının iki kolu hakkında şu ifadeler kullanılıyor: