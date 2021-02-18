Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonu: 5 gözaltı

18 Şubat 2021 Perşembe, 16:10

İl Jandarma Komutanlığı'nca 2020 yılında gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında, Lice ilçesi kırsal Yalaza, Bağlan ve Çavundur mahallelerindeki 11 olayda ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök Hint keneviri ile 1 ton 734 kilo esrarla ilgili çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucular ile ilgili şüphelilerin bulunduğu 10 adres belirlendi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 256 kilo esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.