Diyarbakır'da 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonu: 5 gözaltı
Diyarbakır'da, daha önce ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök Hint keneviri ve 1 ton 734 kilo esrarla ilgili şüphelilerin yakalanması için jandarmanın Lice ilçesi kırsalında 10 adrese düzenlediği eş zamanlı 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 256 kilo esrar ve 2 tüfek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca 2020 yılında gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında, Lice ilçesi kırsal Yalaza, Bağlan ve Çavundur mahallelerindeki 11 olayda ele geçirilen 1 milyon 258 bin 500 kök Hint keneviri ile 1 ton 734 kilo esrarla ilgili çalışma yapıldı.
Çalışmalar sonucunda uyuşturucular ile ilgili şüphelilerin bulunduğu 10 adres belirlendi. Adreslere düzenlenen eş zamanlı 'Narko-Terör Tırpan-3' operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 256 kilo esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'tan 13 yurttaşın şehit edilmesine kınama
- DEVA'lı isimden Babacan'a: Bu sözleri kabul edilemez!
- Kadir Topbaş’ın suskun cenazesi
- Ankara’da 3 genç polisler tarafından kaçırıldı
- Yavaş'ı eleştiren AKP'li Tayyar'a sert yanıt
- Bakan Koca açıkladı
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması
- 'Altun makas' döndü en son cumhurbaşkanını sansürledi
- ‘Mevziden çıkmayın’ denilen tutanağı paylaştı
- Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller
Video Haberler
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
- Pantolonu inik halde girdi, hakaretler savurdu
- İnek hastaneye daldı: 4 yaralı
- Başkan makam aracını satışa çıkardı
- TOGG’dan yeni paylaşım
- Ay'a çıkma tartışması sosyal medyada gündem oldu
- Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
- Boşanmak isteyen kadına ölüm tehdidi
- 4 ilde yaşlılara 'yardım' tuzağı
- Prof. Dr. Özlü vakalardaki artışın nedenini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'tan 13 yurttaşın şehit edilmesine kınama
- DEVA'lı isimden Babacan'a: Bu sözleri kabul edilemez!
- Kadir Topbaş’ın suskun cenazesi
- Ankara’da 3 genç polisler tarafından kaçırıldı
- Yavaş'ı eleştiren AKP'li Tayyar'a sert yanıt
- Bakan Koca açıkladı
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması
- 'Altun makas' döndü en son cumhurbaşkanını sansürledi
- ‘Mevziden çıkmayın’ denilen tutanağı paylaştı
- Normalleşmeye en yakın ve en uzak iller