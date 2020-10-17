Diyarbakır'da tekstil işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Diyarbakır-Batman karayolu Sanayi Caddesi üzerinde tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi yaralandı.
6'SI AĞIR 20 KİŞİ YARALANDI
Kaza, Bismil ilçesi Sanayi Caddesi Batman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tekstil işçilerini taşıyan 21 LC 284 plakalı Ford Transit marka minibüs sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan durumu ağır olan 6 kişi ambulanslarla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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