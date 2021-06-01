Diyarbakır'da yolda yürüyen genç kadına saldırı: Biz sokakta rahat rahat yürüyemeyecek miyiz?

01 Haziran 2021 Salı, 16:08

Diyarakır'ın Bağlar ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü Kübra E. (21) ekmek almak için indiği marketten eve döndüğü esnada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı.





Sarıklı, sakallı, siyah gömlek ve şalvar giymiş olarak tarif ettiği saldırgandan giydiği kıyafeti nedeni ile dayak yediğini belirten Kübra E.'nin bileği yerinden çıkarken dişi de kırıldı. Kübra E., neye uğradığını şaşırırken saldırgan elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaştı.

Kübra E., saldırıyı şu ifadelerle anlattı:

"Ekmek almaya indim, dönüşte eve giderken sarıklı, sakallı, siyah gömlek ve şalvar giymiş bir adam ben telefonla ilgilenirken bana yumruk attı. Kulağım çınlıyorken kafamı kaldırdım adama baktım, ne olduğunu anlamaya çalışırken hayal mi gerçek mi çözemiyordum. Saçıma yapışınca kendime geldim, kendimi korumaya çalıştım, birileri kurtarır diye bekliyorum, kimse kurtarmadı. En son dayanamadım bağırdım 'alsanıza şu adamı' diye, öyle çektiler adamı. Adam hala gitmedi köşede bekliyordu, 'polisi arayın' dedim kimse aramadı, ben kendim aramaya çalıştım elim titriyordu bulamıyordum nasıl arayacağımı. Bir şekilde polisi arayabildim. Adam kaçtı, ara sokağa girdi peşinden gittim, elimde telefon ile onun görüntüsünü çekmeye çalışıyordum, bir anda sokakta kayboldu. Çevredekiler sonra gelip yardım ettiler su verdiler. Ambulans geldi beni hastaneye götürdü, hastanede darp raporu aldım sonra karakola giderek şikayette bulundum"

"NASIL BU KADAR RAHAT OLABİLİYORLAR?"

Kübra E, saldırıya tepkisini de "Bu insanlar nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar, biz sokakta rahat rahat yürüyemeyecek miyiz, daha önce başıma böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemiştim ve aklımın ucundan geçmezdi. Nasıl bir insan bana vurup elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyor. O gün eşofman giymiştim, ekmek almaya inmiştim ceket de giymiştim, iki dakikada başıma neler geldi. Böyle insanlar sokakta gezmemeli, potansiyel katil bunlar. Korkuyorum bugün eve nasıl gideceğim onu düşünüyorum" ifadeleriyle dile getirdi.