Diyet değil, sağlıklı beslenme alışkanlığı edinin

28 Kasım 2020 Cumartesi, 16:00

Sağlıklı bir diyeti başarmak, katı sınırlamalar, gerçekçi olmayan bir şekilde ince kalmak veya kendinizi sevdiğiniz yiyeceklerden mahrum etmekle ilgili değildir. Aksine, harika hissetmek, daha fazla enerjiye sahip olmak, sağlığınızı iyileştirmek ve ruh halinizi arttırmakla ilgilidir.

Sağlıklı beslenmenin aşırı karmaşık olması gerekmez. Tüm çelişkili beslenme ve diyet tavsiyeleri karşısında bunalmış hissediyorsanız, yalnız değilsiniz. Belirli bir yiyeceğin sizin için iyi olduğunu söyleyen her görüş için tam tersini söyleyen başka bir şey bulabilirsiniz. Gerçek şu ki, bazı belirli yiyeceklerin veya besin maddelerinin ruh hali üzerinde yararlı bir etkisi olduğu gösterilmiş olsa da, en önemli olan genel beslenme düzeninizdir. Sağlıklı bir diyetin temel taşı işlenmiş gıdaları mümkün olduğunca gerçek gıda ile değiştirmek olmalıdır. Doğanın yapısına mümkün olduğunca yakın yiyecekler yemek, düşünme, bakma ve hissetme şeklinizde büyük bir fark yaratabilir.

Bu basit ipuçlarını kullanarak karışıklığı ortadan kaldırabilirsiniz.

Bazı aşırı diyetler başka türlü önerebilirken sağlıklı bir vücudu sürdürmek için hepimizin diyetlerimizde protein, yağ, karbonhidrat, lif, vitamin ve mineral dengesine ihtiyacımız var. Belirli yiyecek kategorilerini diyetinizden çıkarmanız gerekmez, aksine her kategoriden en sağlıklı seçenekleri seçin.

Protein

Ruh halini ve bilişsel işlevi desteklerken aynı zamanda kalkma, gitme ve devam etme enerjisini verir. Çok fazla protein böbrek hastalığı olan insanlar için zararlı olabilir, ancak son araştırmalar çoğumuzun özellikle yaşlandıkça kaliteli proteine daha fazla ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Bu, daha fazla hayvansal ürün tüketmeniz gerektiği anlamına gelmez - her gün çeşitli bitki bazlı protein kaynakları vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm temel proteinleri almasını sağlayabilir.

Yağlar

Tüm yağlar aynı değildir. Kötü yağlar diyetinizi mahvedebilir ve hastalık riskinizi artırabilirken iyi yağlar beyninizi ve kalbinizi korur. Aslında, omega-3 gibi sağlıklı yağlar fiziksel ve duygusal sağlığınız için çok önemlidir. Diyetinize daha sağlıklı yağ eklemek, ruh halinizi iyileştirmeye, refahınızı artırmaya ve hatta belinizi düzeltmeye yardımcı olabilir.

Lif

Diyet lifi yüksek gıdalar (tahıllar, meyve, sebze, fındık ve fasulye) yemek düzenli kalmanıza ve kalp hastalığı, felç ve diyabet riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca cildinizi iyileştirebilir ve hatta kilo vermenize yardımcı olabilir.

Kalsiyum

Eksikligi osteoporoza yol açmanın yanı sıra, diyetinizde yeterli kalsiyum almamak da kaygı, depresyon ve uyku güçlüklerine katkıda bulunabilir. Yaşınız veya cinsiyetiniz ne olursa olsun, diyetinize kalsiyum yönünden zengin yiyecekleri dahil etmek, kalsiyumu tüketenleri sınırlamak ve kalsiyumun işini yapmasına yardımcı olmak için yeterli magnezyum ve D ve K vitaminleri almak hayati önem taşır.

KARBONHİDRATLAR

Vücudunuzun ana enerji kaynaklarından biridir. Ancak çoğu, şekerler ve rafine karbonhidratlar yerine karmaşık, rafine edilmemiş karbonhidratlardan (sebzeler, tam tahıllar, meyve) gelmelidir.

Beyaz ekmek, hamur işleri, nişastalar ve şekeri kesmek, kan şekerinde ani artışları, ruh hali ve enerjideki dalgalanmaları ve özellikle belinizin etrafında yağ birikmesini önleyebilir.

Sağlıklı bir diyete geçmek, bir ya hep ya hiç önerisi olmak zorunda değildir. Mükemmel olmanıza gerek yok, hoşlandığınız yiyecekleri tamamen ortadan kaldırmanıza gerek yok ve her şeyi bir kerede değiştirmek zorunda değilsiniz - bu genellikle sadece yeni yeme planınızı aldatmaya veya vazgeçmeye yol açar.

Daha iyi bir yaklaşım, bir seferde birkaç küçük değişiklik yapmaktır. Hedeflerinizi mütevazı tutmak, büyük bir diyet revizyonundan mahrum kalmadan veya bunalmış hissetmeden uzun vadede daha fazlasını başarmanıza yardımcı olabilir. Sağlıklı bir diyet planlamayı diyetinize günde bir kez salata eklemek gibi bir dizi küçük, yönetilebilir adım olarak düşünün. Küçük değişiklikleriniz alışkanlık kazandıkça, daha sağlıklı seçenekler eklemeye devam edebilirsiniz.

KENDİNİZİ BAŞARIYA HAZIRLAYIN

Kendinizi başarıya hazırlamak için işleri basit tutmaya çalışın. Daha sağlıklı bir yemek zor olmak zorunda değildir. Örneğin, kalori saymakla aşırı ilgilenmek yerine, diyetinizi renk, çeşitlilik ve tazelik açısından düşünün. Paketlenmiş ve işlenmiş gıdalardan kaçınmaya ve mümkün olduğunda daha taze malzemeler seçmeye odaklanın. Ilımlılık, sağlıklı beslenme için önemlidir.

Haftanın püf lokması

Doğru değişiklikleri yapın.

Kendi yemeklerinizi hazırlayın.

Etiketleri okuyun

Yedikten sonra nasıl hissettiğinize odaklanın.

Bolca su için.