Doç. Dr. Kaya uyardı: 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip
Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kaya, Denizli’de yaklaşık 300 yıldır suskun olan fayların mevcut olduğunu belirtti. Kaya, “Eskihisar- Laodikya ve Pamukkale fayları 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip” dedi.
Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kaya, İzmir’i vuran 6.9 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisini değerlendirdi.
Bayraklı ilçesinin zemininin gevşek olmasının depremin yıkıcı etkisini artırdığını söyleyen Doç. Dr. Kaya, yaklaşık 300 yıldır suskun olan Eskihisar- Laodikya ve Pamukkale faylarının 6.7 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek potansiyele sahip olduklarına dikkat çekti.
"TÜRKİYE'NİN BATISI YÜKSEK RİSKLİ BÖLGE"
Doç. Dr. Ali Kaya, Türkiye’nin batısının da Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonları gibi deprem açısından yüksek riskli bir bölge olduğunu hatırlattı.
İzmir’i vuran depremin, kısa süre içerisinde Denizli’de bir deprem oluşmasına neden olmasının mümkün olmadığını belirten Doç. Dr. Kaya, “Denizli ile ilgili olarak daha batımızda yer alan faylar kırılmadan bu depremin Denizli’ye etkisi kısa vadede mümkün değildir. Ancak Denizli’de yaklaşık 300 yıldır suskun olan faylar var. 1702 ve 1717 tarihlerinden bugüne Eskihisar- Laodikya fayı ve ayrıca Pamukkale fayı üzerinde 6.5’den büyük deprem olmayışı gerilmenin çok arttığı anlamına gelmektedir. Hatta yıllık deformasyon miktarlarına göre maalesef Eskihisar- Laodikya ve Pamukkale fayları 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip. Ancak bu hemen deprem olacak anlamına gelmez, şu anki teknoloji ile depremlerin ne zaman olacağını kestirmek mümkün değildir” dedi.
Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Ali Kaya, fay hatlarına ve yeraltı suyunun yüzeye çok yakın olduğu gevşek alüvyal zeminlerde bina yapılmazsa depremlerin verebileceği birçok zararın baştan önüne geçilebileceğini kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki