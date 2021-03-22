Doç. Dr. Oğuz Demir açıkladı: İşte Türkiye'yi bekleyen tehlike

22 Mart 2021 Pazartesi, 16:06

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın haftasonu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanını değiştirme kararının ardından dolar/TL kurundaki hareketlilik gündemdeki yerini koruyor.

Doç. Dr. Oğuz Demir, dün gece saatlerinde döviz kurunda yaşanan hareketlilik ve sonrasındaki gelişmeleri Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.



"SÜRPRİZ DEĞİL"

Türkiye'nin zor bir güne uyandığını söyleyen Doç. Dr. Demir; bunun bir sürpriz olmadığını, asıl sürprizin ise cumartesi sabahı Naci Ağbal'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanlığından alınması olduğunu söyledi.



YURTTAŞLARA UYARI

Dolar/TL kurundaki artışla birlikte, Türkiye'nin risk biriminin bir hayli arttığının altını çizen Doç. Dr. Demir, "Dikkat edilmesi gereken şey piyasadaki dalga boyuna kanıp işlem yapmamaktır. Sakin olmaktır. Her şeyden önce ülkemiz için böyle bir tavra sahip olmamız gerekir. Ayrıca küçük tasarruf sahibi böyle dönemlerde kaybeder, dikkatli olunmasında fayda var" değerlendirmesini yaptı.

ASIL MESELE...

Asıl meselenin, "döviz fiyatlarının nereye gideceğinden öte orta ve uzun vadede, Türkiye'nin enflasyonla mücadele çabasının bundan sonraki süreçte çok da kolay olmayacağı" olduğunun altını çizen Demir, "Fiyatlar tarafında ciddi sorunlar yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN TEHLİKE: ÇOK CİDDİ BİR KISIR DÖNGÜYE GİREBİLİRİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu'nun bir faiz indirimine gidip gitmeyeceğinin önemli bir soru işareti olduğunu dile getiren Demir, "Elinde rezerv yok. Dolayısıyla kurdaki gidişata ya izin vermek zorunda kalıp faizleri düşürecekler ki bu da Türkiye ekonomisinin çok ciddi bir kısır döngünün içine girmesi demek ya da bir önceki başkanın bıraktığı yerden faiz artırımına devam edecekler gibi gözüküyor" diye konuştu.