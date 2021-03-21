Ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların yükselmesini değerlendirdi: "Türkiye eninde sonunda kur krizi ile karşı karşıya kalacak"
Türk Lirası'nın bu gece Dolar karşısındaki yüzde 15'e varan değer kaybı piyasaları ve yurttaşı tedirgin etti. Peki ani düşüş neden oldu? Erdoğan iktidarının Dolar'a ilişkin planı ne? Ekonomist Evren Devrim Zelyut yorumladı.
ABD Doları'nın Türk Lirası karşısında yüzde 15 değer kazanmasını ekonomist ve gazeteci yazar Evren Devrim Zelyut değerlendirdi. Zelyut, "Erdoğan ve ekibi deneme yanılma ile ekonomi politikası yaptığı için şimdi artan kuru görüp yarın büyük ihtimalle politikalarda devam mesajı verip kur krizini engellemeye çalışacaklardır." dedi.
İşte Zelyut'un Türk Lirası'nın değer kaybına ilişkin Cumhuriyet'e yaptığı değerlendirme
Uzakdoğu piyasalarının ilk işlemlerinde gördüğümüz yüksek seviyeler aslında sürpriz değil. Naci Ağbal ile dış piyasalara Türkiye’de ekonomi politikalarının daha gerçekçi yürütüleceği mesajı verilmişti. Ağbal’ın gidişi bu politikalardan dönüş işareti olarak algılanıyor.
Erdoğan ve ekibi deneme yanılma ile ekonomi politikası yaptığı için şimdi artan kuru görüp yarın büyük ihtimalle politikalarda devam mesajı verip kur krizini engellemeye çalışacaklardır.
Ancak sıkıntılı konu reformların fos çıkması ve buna bağlı dış güvenin hızla aşınması Türkiye’yi orta vadede eninde sonunda bir kur krizi ile karşı karşıya bırakacaktır.
Yeni haftaya başlarken ilk işlemler son derece gergin fakat piyasa derinleştikçe yani Avrupa ve Türkiye güne başlayınca kurda bir miktar sakinlik yaşayacağız.
Ama bu kötü günlerin bittiği anlamına gelmeyecek, oynaklık artacak.
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