Doğru kombi ile enerjide yüzde 30’a varan tasarruf mümkün
Kış mevsimi yaklaşırken tüketicilerin kombi arayışları da hızlandı. Doğru kombi seçimi yüzde 30’a varan enerji ve yakıt tasarrufu sağlıyor.
Kış döneminde yurttaşın faturalarının büyük kısmını ısınma yani doğal gaz oluştururken son teknoloji kombilerde şirketler enerji tasarrufuna odaklandı. Doğru kombi seçimi yüzde 30’a varan enerji ve yakıt tasarrufu sağlıyor.
Elginkan Topluluğu çatısı altında 30 yılı aşkın süredir iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren E.C.A.'ya göre, günümüz kombi kullanıcılarının satın alma sürecinde ürünün yüksek tasarruflu ve uzun ömürlü olması, markanın güvenilirliği, kombi alanındaki uzmanlığı ve yaygın servis ağının olması ön plana çıkarken boyut, sessizlik, kolay kullanım ve garanti süreleri de tercihleri belirliyor. Piyasaya son çıkan kombileri derledik.
VAİLLANT GREEN İQ KONSEPTİ
Vaillant Türkiye, daha yeşil bir dünyaya katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Green iQ konseptli ürünleri tüketicisini bekliyor. Vaillant’ın Green iQ teknolojisine sahip ve eylül ayında piyasaya sürdüğü yeni multi yoğuşmalı kombisi ecoTEC Exclusive, standart yoğuşmalı kombilere kıyasla yüzde 8’e varan ek tasarruf ve düşük maliyetli enerji kullanımı imkanı sunuyor.
Cihaza entegre internet bağlantı modülü kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. ecoTEC Exclusive’de kullanım suyu, plakalı eşanjörden önce ana eşanjöre gönderiliyor. Bu sırada baca gazındaki atık enerji emilerek suya aktarılıyor. Böylece hem baca gazı sıcaklığı ve emisyonları düşüyor, hem yoğuşma miktarı artıyor, hem de kullanım suyuna ön ısıtma uygulanmış oluyor.
DEMİRDÖKÜM'DEN AKILLI ISITMA
Türkiye iklimlendirme sektörüne 65 yıldır faaliyet gösteren DemirDöküm yeni kombisi Atromix'i, kompakt boyutları, tasarımı, sessizliğiyle ön plana çıkan ve üç farklı kapasite seçeneğiyle satışa sundu. Atromix yoğuşmalı kombi, “Akıllı Isıtma Sistemi” sayesinde enerji tasarrufunu kullanıcı inisiyatifine bırakmıyor. 20, 24, 28 kW kapasite seçenekleriyle tüketiciye sunulan Atromix, hem ısıtma hem de su kullanımında A sınıfı enerji verimliliği ile ön plana çıkıyor. Ortam ihtiyacına uygun güçte çalışarak yakıt tasarrufu sağlayan ürün, 'debi sensörü' ile hızlı sıcak su sağlarken doğal gazı ve su sarfiyatını da azaltıyor.
BAYMAK'TAN YENİ ÜRÜNLER
Baymak'ın yeni kombileri, A sınıfı enerji verimliliğiyle Baymak Duotec ve küçük boyutu ile her eve uyum sağlayan Baymak Duotec Compact, düşük yakıt sarfiyatıyla öne çıkıyor. Duotec serisi kombilerin 24, 30, 33, 42, 45 kW olmak üzere 5 farklı kapasite seçeneği bulunuyor. Tam yoğuşmalı kombi ailesinin yeni üyesi Baymak ECO CT 20, 20 kW ısıtma kapasitesiyle daha düşük ısıtma ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. ECO CT kombi, Premix yanma teknolojisiyle uygun gaz/hava karışımını sağlayarak tasarruf oranını artırıyor.
DAİKİN'DEN BAKIM
Daikin ve Airfel markalı kombileri kapsayan ve 15 Aralık'a kadar edecek olan "Daikin 5 Kritik Nokta Bakımı" kampanyası başladı. İndirimli bakım kampanyası ile kombi performansı için en önemli 5 noktanın bakımı yapılacak.
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