29 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:29

Doğu Akdeniz için yeni bir NAVTEX ilan edildi. Bugünden itibaren geçerli olan ilan 11 Eylül'e kadar sürecek. Anamur'un güneyinde gerçekleşecek ve atış eğitimi yapılacak.

Dün Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Türk jetlerinin NAVTEX bölgesinde 6 adet Yunan F-16'sına önleme yaptığına göre dair görüntüler paylaşılmıştı.