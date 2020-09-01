Doğu Akdeniz'de gerilim sürüyor: Yunanistan karşı Navtex ilan etti

01 Eylül 2020 Salı, 15:53

Girit'teki Kandiye Donanması Hidrografik Servis istasyonu, Oruç Reis araştırma gemisi için dün Türkiye tarafından yayınlanan yeni Navtex nedeniyle karşı Navtex ilan edildiğini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, karşı Navtex'te, Türkiye tarafından ilan edilen Navtex'in yetkisiz bir kurum tarafından düzenlendiği ve Navtex'in Yunan kıta sahanlığının sınırları içinde olması nedeniyle Türkiye'nin eylemlerinin hukuka aykırı olduğu iddia edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, bölgedeki kargaşa ve istikrarsızlık kaynağı rolünü bağlılıkla yerine getirmeye devam ediyor” ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye’nin diyalog çağrılarını görmezden geldiğini ve zorlukları artırdığını belirten Bakanlık, “Uluslararası toplumu harekete geçmeye zorlayarak bölgedeki güvenlik ve istikrarı zayıflatıyor” demişti.

DOĞU AKDENİZ'DE NELER OLUYOR?

Doğu Akdeniz’de 1990’lı yıllarda keşfedilen hidrokarbon rezervlerinin tasarrufu konusundaki ihtilaf ve ortak bir deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının imzalanamaması bölgede her geçen gün tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Özellikle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) karşı karşıya getiren ihtilafta son haftalarda önemli gelişmeler yaşanıyor.



Doğu Akdeniz’de Mısır, İsrail ve İtalya gibi aktörleri yanına alan Yunanistan ve GKRY ikilisinin Türkiye’yi saf dışı bırakma faaliyetleri dikkat çekerken, Türkiye diplomatik ve askeri araçlarla bölgedeki çıkarlarından vazgeçmeyeceği mesajını veriyor. Bu kapsamda Türkiye, 21 Temmuz’da ilan ettiği Navtex (Denizcilere Duyuru) ile Oruç Reis araştırma gemisinin Meis ve Rodos adaları arasında faaliyete başlayacağını duyurmuştu. Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel’in uzlaşma çağrısı üzerine Türkiye faaliyetlerine ara verdi. Yunanistan ise çok geçmeden, 6 Ağustos’ta Mısır’la bir deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu anlaşmayı “korsan” olarak nitelendiren Türkiye, askıya aldığı faaliyetlerine yeniden başladı.