Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz çözüm olmaz
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle düzenlenen çevrimiçi toplantıya katıldı.
İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle düzenlenen çevrimiçi toplantıya katıldı. Gaiani, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda Türkiye’nin içinde olmadığı bir çözümün sürdürülebilir olmayacağını, bölgedeki gerilimin çözümü için tüm tarafların içinde bulunduğu bir diyalog sürecinden yana olduklarını belirtti.
Türkiye ve İtalya’nın Libya konusunda yakın diyalog içinde olduğunu belirten İtalyan Büyükelçi, Libya’daki son gelişmelerle ilgili “Birlik hükümetinin kurulmasıyla atılan önemli adım, Libya’da olumlu bir ortam yarattı ve diğer ülkelerin Libya’daki askeri varlığı meselesi de bu ilerleme doğrultusunda sorunsuz şekilde çözülecektir” görüşünü dile getirdi. “Libya’da gerilimin düşürülmesi ve Libyalılar tarafından yürütülen sürecin başarıya ulaşması, ülkedeki tüm yabancı güçlerin azaltılması için çaba sarf etmemiz gerekiyor” dedi.
Video Haberler
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
- Kliniğe giren köpekte tümör tespit edildi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama