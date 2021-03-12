Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz çözüm olmaz

12 Mart 2021 Cuma, 03:00

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle düzenlenen çevrimiçi toplantıya katıldı. Gaiani, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda Türkiye’nin içinde olmadığı bir çözümün sürdürülebilir olmayacağını, bölgedeki gerilimin çözümü için tüm tarafların içinde bulunduğu bir diyalog sürecinden yana olduklarını belirtti.

Türkiye ve İtalya’nın Libya konusunda yakın diyalog içinde olduğunu belirten İtalyan Büyükelçi, Libya’daki son gelişmelerle ilgili “Birlik hükümetinin kurulmasıyla atılan önemli adım, Libya’da olumlu bir ortam yarattı ve diğer ülkelerin Libya’daki askeri varlığı meselesi de bu ilerleme doğrultusunda sorunsuz şekilde çözülecektir” görüşünü dile getirdi. “Libya’da gerilimin düşürülmesi ve Libyalılar tarafından yürütülen sürecin başarıya ulaşması, ülkedeki tüm yabancı güçlerin azaltılması için çaba sarf etmemiz gerekiyor” dedi.