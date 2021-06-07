Doğuş Balbay: "Sezonu zirvede bitiriyoruz"

07 Haziran 2021 Pazartesi, 23:20

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko’yu 3-0 ile geçerek 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes’in kaptanı Doğuş Balbay, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



“RÜYA DEVAM EDİYOR”

Sezon boyunca çok çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Balbay, “Euroleague’i kazandığımızda rüyada olduğumuzu söylemiştim. Rüya devam ediyor. Euroleague bizim için çok büyük bir mutluluk ve gurur oldu. 1 hafta sonrasında Türkiye ligini kazanarak gücümüzü gösterdik. Emeklerimizin karşılığı boşa çıkmadı. Geçen sezon pandemi dolayısıyla yarıda kaldı ama çalışmaya hep devam ettik. İyi günde, kötü günde taraftarlarımız bizi destekledi. Yönetimimiz bizi her zaman destekledi. 2 tane kupa, 2 tane file, madalyalarımız… Zirvede bitiriyoruz bu sezonu. Çalışmalarımızın karşılığını fazlasıyla aldık” diye konuştu.

“ANTRENMANSIZ DA ÇIKSAK BU ŞEKİLDE OYNAYABİLECEK KAPASİTEDEYİZ”

Fenerbahçe serisine hazırlanmak için yeterli fırsat bulamadıklarını ama buna rağmen çok iyi bir seri geçirdiklerini ifade eden Balbay, “Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Biz, 45 dakikalık antrenmanla seriye başladık. Euroleague’i kazandıktan sonra birkaç gün sevinç ve kutlama devam etti. Güzel bir maç oldu bizim için. Serinin devamında da özellikle 2’nci maç çok zor geçti. 3 yıldır beraber oynayan bir takımız. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Sahada ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Antrenmansız da çıksak bu şekilde oynayabilecek kapasitedeyiz. Çok şükür seriyi uzatmadan 3-0 galip geldik. Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum” dedi.

“ANADOLU EFES’İN HER ZAMAN HEDEFİ ZİRVEDİR”

Gelecek sene de aynı başarıları tekrarlamak için yola çıkacaklarını vurgulayan deneyimli oyuncu, “Anadolu Efes’in her zaman hedefi zirvedir. Hem Euroleague hem de Türkiye ligi çok çok önemli. Yıllardır bu hedeflerle sezonlara başlıyorduk fakat maalesef kötü sezonlar da geçti. Yönetimimiz hiçbir zaman desteğini bizden esirgemedi. Mutlu sona bu sezon ulaştık. Hedefimiz, seneye tekrar bu başarıları yakalayabilmek. Tabii ki kolay değil çok zor ama neden olmasın. Çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl da sağlıklı bir sezon geçiririz” şeklinde konuştu.



