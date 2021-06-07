Sertaç Şanlı: "Sezonu çifte kupa ile kapatmak çok güzel bir duygu"
Anadolu Efes'in deneyimli oyuncusu Sertaç Şanlı, şampiyonluk sonrasında açıklamalarda bulundu.
ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko’yu 3-0 ile geçerek 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes’te milli oyuncu Sertaç Şanlı, şampiyonluk sornasında açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Şanlı, “Sezonu çifte kupa ile kapatmak çok güzel bir duygu. Sezonun ikinci yarısından sonra çok iyi bir basketbol oynadık. Bu 2 kupayı da sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkesin emeğine sağlık” diye konuştu.
“MAÇLAR HİÇ KOLAY GEÇMEDİ”
Serinin üç maçını da farklı kazanmalarına rağmen fiziksel mücadelenin çok yüksek olduğunun altını çizen milli oyuncu, “Maçlar hiç kolay geçmedi. Sürekli bir fiziksel mücadele vardı. Sahadaki isteğimiz ve arzumuz hiç yarım kalmadı bizim açımızdan da Fenerbahçe açısından da. Fark 27 sayı ama bu Fenerbahçe’nin kötü oynadığını göstermiyor. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Biz de bunu bilerek mücadele ettik. Kupayla bitirdiğimiz için de çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
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