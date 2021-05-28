Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde asistan doktor Ertan İskender'e bıçakla saldıran ve yaralanmasına neden olan Bayram N. isimli kişinin kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandığı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam saatlerinde Dr. İskender, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hastaneye gelerek taşkınlık yapan hastası Bayram N.'yi uyardı.

Bayram N. üzerindeki bıçağı çıkararak İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Yaralanan Ertan İskender, hastanenin acil servisine götürülerek tedaviye alındı.

Bıçaklı saldırgan Bayram N. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Bayram N.'nin, bir kaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip, taşkınlık yaptığı belirtildi.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bayram N.'nin, bugün de aynı şekilde hastanede bağırarak taşkınlık yaptığı, doktorun uyarması üzerine de bıçakla saldırdığı öğrenildi.

'HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR'

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Rahmi Kılıç, İskender'in hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Kılıç, "10 gün kadar çok kritik bir süreç olacak. Parmaklar bir ortopedist için çok önemli. Bunları kullanamayacak. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay. Bıçakladığı doktor arkadaşımız, bu hastanın intihar teşebbüsünü engelleyen doktorlardandı. Ona rağmen bu saldırıyı yaptı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil" açıklaması yaptı.