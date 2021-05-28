Doktor Ertan İskender'i bıçaklayan saldırgan tutuklandı
Dr. Ertan İskender'i bıçakla yaralayan Bayram N., kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Dr. Ertan İskender'i bıçakla yaralayan Bayram N., kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde asistan doktor Ertan İskender'e bıçakla saldıran ve yaralanmasına neden olan Bayram N. isimli kişinin kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandığı açıklandı.
NE OLMUŞTU?
Dün akşam saatlerinde Dr. İskender, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hastaneye gelerek taşkınlık yapan hastası Bayram N.'yi uyardı.
Bayram N. üzerindeki bıçağı çıkararak İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Yaralanan Ertan İskender, hastanenin acil servisine götürülerek tedaviye alındı.
Bıçaklı saldırgan Bayram N. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan Bayram N.'nin, bir kaç haftadır herhangi bir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip, taşkınlık yaptığı belirtildi.
Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Bayram N.'nin, bugün de aynı şekilde hastanede bağırarak taşkınlık yaptığı, doktorun uyarması üzerine de bıçakla saldırdığı öğrenildi.
'HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR'
Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof Dr. Rahmi Kılıç, İskender'in hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.
Kılıç, "10 gün kadar çok kritik bir süreç olacak. Parmaklar bir ortopedist için çok önemli. Bunları kullanamayacak. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir olay. Bıçakladığı doktor arkadaşımız, bu hastanın intihar teşebbüsünü engelleyen doktorlardandı. Ona rağmen bu saldırıyı yaptı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil" açıklaması yaptı.
Video Haberler
- Final öncesi İngiliz taraftarlar birbirine girdi
- Şampiyonluk kutlayan futbolcu, takım otobüsünden düştü
- Korkunç olay! Her şey bir anda oldu
- Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasında hapis istemi
- Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
- Baskın anı kamerada! Polisler yalıya böyle girdi
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'Taksim çocuğu' yanıtı
- 2 yaşındaki minik Eren'in acı ölümü
- İstanbul'da korkunç an! Ölümden kıl payı kurtuldu
- Başkent'te doktora bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması
- Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı
- 'EDHO' dizisini bıraktı, Harvard'tan mezun oldu
- Binlerce kişiden ‘dolandırıldım’ şikayeti
- Haberim yoktu diyen Çalışkan'a yanıt
- Ambulans alev alev yandı
- CHP'yi üzen ölüm: Kumcu yaşamını yitirdi
- Soylu-Çalışkan tartışmasının perde arkası
- İmamoğlu hakkında hapis cezası istemi
- Ağar, Marina'yı bıraktı!