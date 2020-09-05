Doktora değil betona

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastanelerine bütçe ayırıp, sağlık çalışanlarına bütçe ayırmadığını belirterek “Sağlık çalışanlarına ücret artışı için bütçe bulamayan Sağlık Bakanlığı, şehir hastaneleri için bir ayda 1.4 milyar kira bedeli ödemesi yapmıştır. Pandemi ile mücadele eden beton binalar değil, can taşıyan sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanları sağlık hizmetlerinin belkemiğidir ve hak ettiği değer verilmelidir” dedi.

Bacaksız, geçen yıl şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli için 5 milyar TL ödeme yapan Sağlık Bakanlığı’nın bu yılın ilk 7 ayında 4.7 milyar TL kira ve hizmet bedeli ödediğini anımsatarak “Yılın ilk 6 ayında şehir hastaneleri için 1.6 milyar TL kira bedeli ödenirken temmuz ayında bu tutar 3 milyar TL’ye ulaştı” değerlendirmesini yaptı.

Bacaksız, bakanlığın yayımladığı mali tablolar incelendiğinde, şehir hastaneleri için ödenen dövize endeksli kira ve hizmet bedelinin katlanarak büyüdüğünü anımsatarak “Sağlığa ayrılan bütçeyi yuttuğu görülmektedir. Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında yap-kirala-devret modeli ile yaptırılan hastanelerin kira bedelleri için 2.7 milyar TL, hizmet bedelleri için ise 2.3 milyar TL olmak üzere 5 milyar TL ödeme yapmıştır. 2020 yılının sadece ilk 7 ayında 4.7 milyar TL şehir hastanelerine ödenmiştir” dedi.

‘BİR YILDA YÜZDE 62 ARTTI’

Dövize endeksli kira bedellerinin bir yılda yüzde 62 arttığına dikkat çeken Bacaksız, özetle şunları söyledi: “Açıklanan verilere göre; yap kirala devret modeli ile yaptırılan hastanelerin dövize endeksli kira bedelleri bir yılda yüzde 62 arttı. 1 yılda şehir hastanelerinin hizmet bedelleri için ödenen tutar yüzde 47 artmıştır. Ekonomik kriz ile birlikte döviz kurları yükselmekte, kira sözleşmeleri döviz üzerinden yapılan şehir hastanelerinin maliyetleri de artmaktadır. Ayrıca pandemi koşullarında büyük risk altında özveri ile çalışan sağlık çalışanlarının ücretleri açlık sınırına yaklaşmış, yaşam koşulları zorlaşmıştır. Pandemi koşullarında 5 yıldızlı otel konforunda hastanelerin çözüm olmadığı görülmüştür.”