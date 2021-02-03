Dolar ve Avro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,1870 liradan, Avro 8,6620 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,1850 liradan alınan dolar, 7,1870 liradan satılıyor. 8,6600 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,6620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1790 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,6400 lira olmuştu.
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