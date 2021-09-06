Dolar ve avro haftaya nasıl başladı? (06.09.2021)

İstanbul serbest piyasada dolar 8,3240 liradan, avro 9,8890 liradan haftaya başladı.

AA
06 Eylül 2021 Pazartesi, 09:02
Dolar ve avro haftaya nasıl başladı? (06.09.2021)
Abone Ol google-news

Serbest piyasada 8,3220 liradan alınan dolar, 8,3240 liradan satılıyor. 9,8870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8890 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,2940 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8590 lira olmuştu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler