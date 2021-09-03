Dolar ve avroda son durum (03.09.2021)

İstanbul serbest piyasada dolar 8,2920 liradan, avro 9,8500 liradan güne başladı.

AA
03 Eylül 2021 Cuma, 09:03
Dolar ve avroda son durum (03.09.2021)
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Serbest piyasada 8,2900 liradan alınan dolar, 8,2920 liradan satılıyor. 9,8480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8500 lira olarak belirlendi.

Dünkü günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,2810 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8120 lira olmuştu.



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