Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7140 liradan, Avro 9,4480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7120 liradan alınan dolar, 7,7140 liradan satılıyor. 9,4460 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,4480 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7450 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,4950 lira olmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, Avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
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