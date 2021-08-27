Dolar ve Avro'da son durum (27 Ağustos)
Döviz kurları haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle başladı.
Dolar, yeni güne 8,40 seviyesinden başladı. Dolar, IMF'den gelen 6.3 milyar dolarlık SDR' (özel çekme hakkı) haberinin ardından 8,40'ın altına inmişti. Dün günü 8,39 seviyesinden kapatan dolar, gün içi en yüksek 8,40'a yükselirken, en düşük ise 8,38 seviyesine geriledi.
Avro ise güne 9,88 seviyesinden yatay başlarken, dün kapanışta yine 9,88 seviyesindeydi. Avro dün en yüksek 9,88 seviyesinden işlem görürken, en düşük ise 9,84 seviyesine indi.
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