Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte rakamlar

08 Haziran 2020 Pazartesi, 09:44

Geçen hafta 6.70-6.80 bandında dalgalanan Dolar/TL yeni haftaya da bu aralıkta başladı. Kur sabah saatlerinde 6.77'de seyrediyor.

Dolar/TL geçen ay 7.26 ile rekor kırmasının ardından swap görüşmelerine dair iyimserlikle rekor seviyelerden 6.80'lere gevşemişti.

Işık FX ABD'de Cuma günü düşüş beklenirken artan tarım dışı istihdam verisi ile beraber toparlanan dolar varlıklarının kur tarafında da etkisini gösterdiğini ve kurun geçtiğimiz haftayı 6.7500 seviyesinin üzerinde kapattığını belirterek "Yeni haftada ise; 6.7500 üzerinde kalındığı sürece 6.8000, 6.8250, 6.8500 ve 6.8800 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak oluşabilecek satış hareketinde 6.7200 destek seviyesinin geçilmesi önemli olacaktır. Zira bu noktanın geçilmesi halinde 6.6500, 6.6150, 6.5800 ve 6.5500 destek seviyeleri takip edilebilir. Ancak satış yönlü işlemlerin derinlik kazanması için özellikle son zamanlarda gündemde olan swap anlaşması'na yönelik pozitif gelişmelerin de desteği gerekecektir." yorumunu yaptı.

Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. Faizlerde değişiklik beklenmiyor. İçeride cuma günü Nisan ayı sanayi ve cari denge verileri izlenecek. Veriler, koronavirüs etkilerini yansıtması açısından önemli olacak.