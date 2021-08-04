Dolarda enflasyon etkisi sürüyor

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:14

Dolar/TL dün hariç yaklaşık 1.5 aydır sakin ve aşağı yönlü bir seyir izliyordu. Kur 8.75'li seviyelerden, önce 8.6, geçen hafta itibarıyla 8.4'e, dün ise 8.2950'ye kadar geriledi. Kurda 8.88 seviyesindeki tarihi zirvesinin altında sınırlı kazançlar da yaklaşık 6 haftadır devam ediyordu.

Dün ise dolar/TL sert düşüşleri beklentilerin çok üzerinde enflasyon verileri ardından da sürdürdü ancak bu düşüş öğleden sonra kalıcı olmadı ve kur günü 8.4 civarında tamamladı.

Kur bu sabah ise saat 0848 itibarıyla 8.3975/8.4210 seviyesindeydi. Euro/TL 9.9699/9.9987, sepet bazında TL 9.1837/9.2098 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 381/385 baz puan seviyesinde.

ENFLASYON ENDİŞELERİ TETİKLEYİCİ



Bankacılar TL'de Temmuz ayında yaşanan dolar karşısında yüzde 4 civarında değer kazancı ardından dün yüzde 1'e yakın kar realizasyonu olarak tanımladıkları işlemler görüldüğünü, bu işlemlerde enflasyon endişelerinin de bir tetikleyici olduğunu düşündüklerini söylediler.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ GÖSTERDİ



Tüketici enflasyonu TL'de birikimli değer kaybı ve salgın tedbirlerin azaltılmasının da etkisiyle Temmuz ayında yüzde 18.95 ile beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Enflasyonun 2 yılın zirvesine ve politika faizine ulaşması ile birlikte TCMB'nin tepkisi piyasalarda daha yakından takip edilmeye başladı.

Piyasalardaki mevcut beklenti TCMB'nin politika faizini önümüzdeki aylarda sabit tutacağı yönünde. Ancak enflasyonda yükselişin TCMB tahminlerini aşabileceği ve bir faiz artışı gerekebileceği beklentileri azınlıkta olsa da bulunuyor. Faiz indirimi beklentileri ise belirgin şekilde ötelenmeye başladı.

ENDİŞE KONUSU



Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Reel faiz oldukça düşmüş durumda ve önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 19 üzerine de çıkma ihtimali var. TCMB'den yeni bir faiz artışı beklemiyoruz ancak indirim yapılabilme kabiliyetinin de bu yıl için ortadan neredeyse kalktığını düşünüyoruz. Bu sürecin önümüzdeki aylarda getireceği tartışmalar endişe konusu" dedi ve ekledi:

"Kısa vadede TL'ye yönelik iyimserliğin tamamen ortadan kalkmadığını küresel gelişmelerin hala TL lehine olduğunu düşünüyoruz. Ancak önümüzdeki dönemde faiz enflasyon ilişkisi konusunda yeni bir tartışma başlatacak bir sürece doğru gidersek yeniden TL baskısı görebiliriz. Yılsonundan önce faiz indirimi istekliliğin devamı TL'de yeni baskıları getirebilir"

YABANCI YATIRIMCILAR UZAK DURDULAR



Siyasilerin düşük faiz istekliliği de göz önüne alındığında, indirim endişesi yaklaşık 5 aydır piyasalarda baskı unsuru olarak yansıyor. Ancak TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte belirginleşen bu endişeye karşın politika faizi 5 aydır yüzde 19 seviyesinde sabit tutuluyor. Bu süreçte yabancı yatırımcılar Türkiye piyasalarından genel olarak uzak durdular. Son 15 günde ise sınırlı girişler görülüyor. Ancak bu girişler geçmiş yıllardaki milyarlarca dolar çıkışla kıyaslandığında oldukça düşük seviyelerde.

Piyasanın yılsonu enflasyon tahminlerinin ise dünkü veri öncesi yükseldiği yüzde 16 seviyesinden daha da artma ihtimali bulunuyor. TCMB'nin yüzde 14.1 tahmini ise açıklanmasının üzerinden sadece bir kaç hafta geçmesine rağmen piyasa gerçekleşmelerinden uzak kalmış durumda.

OYNAK BİR SEYİR İZLEYEBİLİR



Kavcıoğlu yılsonu tahminlerinin yükselttiği enflasyon raporunda "Enflasyon, bu yaz aylarında, başta ithalat fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izleyebilir. Para politikası duruşumuz bu oynaklıkların ana eğilime yansımasını engelleyebilecek bir sıkılıktadır" demiş ve şöyle devam etmişti:

"Öngörülerimiz enflasyonda kısa vadede gözlenebilecek hareketin geçici olacağını ve enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşeceğini gösteriyor. Mevcut görünüm çerçevesinde, enflasyonda kısa vadede belirleyici olan arızi unsurların üçüncü çeyrekten itibaren etkisini yitirmeye başlayacağını ve enflasyonun son çeyrekte yavaşlama eğilimine gireceğini tahmin ediyoruz." TCMB'nin enflasyon raporunda yer alan grafiklerden, önümüzdeki bir kaç ayda TÜFE'nin Temmuz ayı için yükseldiği yüzde 18.95 civarında seyretmesini beklediği anlaşılıyor. Enflasyonda piyasanın beklentisi de önümüzdeki bir kaç ayda TL'de yeni bir değer kaybı baskısı oluşması ve yeni belirgin kamu zamları olmadığı senaryoda enflasyonun yüzde 19 civarında seyretmesi yönünde.

EN DÜŞÜK SEVİYEDE BELİRGİNLEŞİYOR



Ancak piyasalar yılsonunda enflasyonun TCMB'nin yüzde 14.1 tahmininin çok üzerinde olacağını öngörüyor. Farklılık enflasyonda düşüşün başlayacağı ay ve gelebileceği en düşük seviyede belirginleşiyor.

JPMorgan ekonomisti Yarkın Cebeci yayımlanan araştırma notunda, "Temmuz verisinin ardından, ilk faiz indirimi beklentimizi geri çektik. Şimdi sadece bu yılın son iki ayında 50'şer baz puan indirime gidilmesini bekliyoruz" dedi.

KUR ENDEKSİ VERİLERİ TAKİP EDİLECEK



Bugün piyasada TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporu ve Temmuz ayı reel efetif kur endeksi verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda ise dolar diğer para birimleri karşısında son dönemdeki düşük seviyelerine yakın seyrederken, işlemciler faiz görünümüne yönelik ipucu için Cuma günü yayınlanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar.

ASYA BORSALARI ZİRVEYE YÜKSELDİ

Hızla yayılan Delta varyantının küresel ekonomik görünüme gölge düşürmesiyle piyasalarda temkinlilik hakim olmaya devam etse de, Asya borsaları güçlü ABD şirket bilançoları öncülüğünde bir haftanın zirvesine yükseldi.