Dolarda son durum

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:09

Geçen hafta Ankara’nın dört ülkeyle döviz-TL takası (swap) görüşmeleri yaptığına dair haberle 6,90 seviyelerine kadar düşen dolar/TL bugüne 6,88 seviyelerinden başladı. Avro/TL de 7,45 seviyelerinde.