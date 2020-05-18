Dolarda son durum

Geçen hafta 6,90'a kadar gerileyen dolar/TL, bugüne 6,88 seviyelerinden başladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:09

Geçen hafta Ankara’nın dört ülkeyle döviz-TL takası (swap) görüşmeleri yaptığına dair haberle 6,90 seviyelerine kadar düşen dolar/TL bugüne 6,88 seviyelerinden başladı. Avro/TL de 7,45 seviyelerinde.


Video Haberler