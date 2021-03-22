Dolar/TL'de günün ilk rakamları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan görev değişiminin ardından dolar/TL yeni haftaya yükselişle girdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığınde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapılan değişiklik sonrasında Dolar/TL 'deki ilk fiyatlamalar hızlı yükselişe işaret etti.
Bloomberght'de yer alan habere göre, kararın ardından yapılan ilk kotasyonlarda yüzde 16'nın üzerinde bir yükseliş izlenirken, dolar/TL fiyatlamalarında sığ işlemlerde 8,47 seviyeleri kaydedildi. Ardından dolar/TL'de 8,04 seviyesine kadar çekilme izlendi.
Avro/TL 'de ilk fiyatlamalarda en yüksek seviye 9,74 olarak kaydedilirken sepet kur da 9,22'nin üzerini test etti.
Bloomberg Dolar Endeksi yeni haftaya yatay başlarken, ABD 10 yıllık tahvil getirisinde yüzde 1,67 seviyesi kaydedildi.
Morgan Stanley ekonomistleri dolar/TL kurundaki harekete ilişkin olarak, "Mevcut politikanın devam ettiği senaryoda Türk lirası cinsi sabit getirili menkul kıymetlerdeki yukarı yönlü hareketin, yüksek pozisyonlanma ve son aylardaki varlık fiyatı performansının iyi haberlerin büyük ölçüde fiyatlandığına işaret etmesiyle, geçen aylara göre daha ölçülü olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.
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