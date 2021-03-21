SON DAKİKA! Bankalar döviz ve altın işlemlerini durdurdu!
ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki yükselişinin ardından bankalardan hamle geldi.
Bazı bankaların, anlık olarak döviz ve altın işlemlerini geçici olarak durdurduğu görüldü.
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