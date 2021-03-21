SON DAKİKA! Bankalar döviz ve altın işlemlerini durdurdu!

ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki yükselişinin ardından bankalardan hamle geldi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2021 Pazar, 23:43
SON DAKİKA! Bankalar döviz ve altın işlemlerini durdurdu!
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Bazı bankaların, anlık olarak döviz ve altın işlemlerini geçici olarak durdurduğu görüldü.


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