Dr. Nevzat Açık, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi!

04 Ekim 2020 Pazar, 22:54

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Elazığ'da görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Nevzat Açık'ın, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Bir arkadaşımızı daha kaybettik. Elazığ'da görev yapan meslektaşımız Üroloji Uzmanı Dr. Nevzat Açık bu akşam COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesinin ve tüm sağlık camiasının başı sağolsun.''