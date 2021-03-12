Drew Barrymore sinemayı bırakıyor
Sinemaya çocuk yaşlarda başlayan ünlü oyuncu Drew Barrymore artık film setlerinde olmak istemediğini açıkladı.
Ünlü oyuncu Drew Barrymore sinemayı bırakıyor. 46 yaşındaki Amerikalı yıldız, ilk kez 1980 yılında Altered States filmiyle beyazperdeye çıktığında henüz beş yaşındaydı.
50 First Dates, ET ve Never Been Kissed gibi yapımlardaki rolleriyle sevilen Barrymore, artık setlerde olmak istemediğini açıkladı.
Andy Cohen’in radyo programına katılan ünlü yıldız, kariyeri hakkında konuşurken, “Dürüst olmak gerekirse artık bir film setinde olmak istemiyorum” ifadesini kullandı.
“Ama çocuklarım büyüdükçe bu değişebilir” diyen Barrymore, “Çocuklarım doğduğunda bu işi yapmayı bıraktım, çünkü başladığımda henüz altı bezli 11 aylık bebektim” ifadesini kullandı.
Çocuklarına kendi bakmak istediğini söyleyen oyuncu, “Film setinde bakıcıyı arayıp çocukların nasıl olduğunu sormak istemedim. Bu benim yolculuğum olmamalı dedim” ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu, en son geçen yıl The Stand In filminde rol almıştı. Barrymore ayrıca Netflix yapımı üç sezonluk Santa Clarita Diet adlı komedi dizisinde oynamıştı.
8 ve 6 yaşında iki çocuğu olan ünlü oyuncu, bu dizinin, çocuklarına bakmak için setlere verdiği aranın ardından kendine güvenini geri getirmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi. “Mükemmeldi, komediydi, lezzetli ve eğlenceliydi” dediği dizi için Barrymore, “Onu daha fazla sevemezdim. Beni gerçekten kurtardı. O dizi başıma gelen en harika şeydi" ifadesini kullandı.
Ünlü oyuncu her ne kadar film setlerini bırakmak istediğini söylese de geçen yıl eylül ayında CBS'te yayınlanmaya başlayan The Drew Barrymore Show adlı kendi talk show'uyla seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.
Kaynak: NTV
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