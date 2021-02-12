DSÖ, Afrika kıtasında koronavirüs kaynaklı ölümlerin oranını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında koronavirüs nedeniyle görülen ölümlerin son bir ayda yüzde 40 arttığını duyurdu.
DSÖ Afrika kıtasında koronavirüsün etkisini değerlendirdi. Yapılan yazılı açıklamada, geride kalan bir ayda Afrika kıtasında Covid-19'a bağlı 22 bin 300'den fazla ölüm kaydedildiği ve bunun bir önceki ay kayda geçen yaklaşık 16 bin ölümden yüzde 40 daha fazla olduğu aktarıldı.
Kıtada ölümle sonuçlanan vakaların ilerleyen günlerde 100 bini aşmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, son bir ayda 32 ülkedeki ölümlerde artış olduğu vurgulandı.
ZİRVEYE ULAŞTI
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, "Gördüğümüz artan Covid-19 ölümleri trajik ama aynı zamanda Afrika'daki sağlık çalışanlarının ve sisteminin tehlikeli şekilde aşırı gerildiğinin de tedirgin edici uyarı işaretleri" değerlendirmesinde bulundu.
Kıtadaki ikinci dalganın Ekim 2020'de başladığı ve 6 Ocak 2021'de zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, ikinci dalganın birinciden daha hızlı ve daha ölümcül olduğuna işaret edildi.
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