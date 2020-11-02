DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus karantinada
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüse yakalanma şüphesiyle karantinaya girdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğunu duyurdu.
I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020
Herhangi bir belirti göstermediğini söyleyen Ghebreyesus, kurallar gereği evden çalışacağını ve kendini karantinaya alacağını açıkladı.
DSÖ Direktörü, herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.
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