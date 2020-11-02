DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus karantinada

02 Kasım 2020 Pazartesi, 10:22

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğunu duyurdu.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020



Herhangi bir belirti göstermediğini söyleyen Ghebreyesus, kurallar gereği evden çalışacağını ve kendini karantinaya alacağını açıkladı.

DSÖ Direktörü, herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.