DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus karantinada

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüse yakalanma şüphesiyle karantinaya girdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 10:22
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus karantinada
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğunu duyurdu.


Herhangi bir belirti göstermediğini söyleyen Ghebreyesus, kurallar gereği evden çalışacağını ve kendini karantinaya alacağını açıkladı.

DSÖ Direktörü, herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.


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