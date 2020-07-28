DSÖ’den koronavirüs açıklaması: Bulaşmada havaların bir etkisi yok

28 Temmuz 2020 Salı, 12:55

Dünya Sağlık Örgütü’nün Sözcüsü Margaret Harris, düzenlediği sanal basın toplantısında koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce sık sık gündeme gelen, “Soğuk havalar gelince koronavirüs salgını tekrar artacak” iddiası ile ilgili konuşan Harris, “İnsanlar halen mevsimler ve hava durumunun Covid-19’un yayılmasıyla ilgisi olduğunu düşünüyor koronavirüs, influenza gibi mevsimsel değişikliklerdeki gibi hareket etmiyor. Şunu iyice anlamamız gerekiyor, bu yeni bir virüs ve diğerlerinden farklı davranıyor” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Harris sözlerine, “Koronavirüs ile ilgili ikinci dalga, üçüncü dalga gibi tanımlar yapmamak gerek. Bu çok büyük bir dalga. Yükseldiği ve düştüğü zamanlar olacak. Yapabileceğimiz en iyi şey onu düz hale getirmek ve etkisini yere sermek” diyerek devam etti.