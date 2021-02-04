DSÖ'den Vuhan'daki gizemli laboratuvara ziyaret

04 Şubat 2021 Perşembe, 10:30

Koronavirüsün kökenini araştırmak üzere Ocak ayının ortasından bu yana Çin'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü uzmanları (DSÖ) bugün Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Çin Bilimler Akademisi'nin önde gelen kuruluşları arasındaki laboratuvar yıllardır yarasalardaki koronavirüs tipleri üzerinde araştırmalar yapıyor.

Yarasalar, genetik benzerlikler nedeniyle koronavirüsün olası kökenleri arasında görülüyor. Enstitü, 2003'te SARS virüsünün patlak vermesi sonrasında yarasa kaynaklı koronavirüslerin genetik verilerinden bir arşiv oluşturmuştu.

Yüksek koruma altındaki Enstitü'de 3,5 saat geçiren DSÖ ekibinden zoolog Peter Daszak, Enstitü'ye yapılan ziyareti "son derece önemli bir ziyaret" olarak nitelendirerek Dr. Shi Zhengli'nin de aralarında bulunduğu Enstitü personeliyle bir araya geldiklerini, samimi ve açık bir görüşme yaptıklarını kaydetti. Daszak kilit sorular yönelttiklerini ve yanıtlar aldıklarını belirtti.

Extremely important meeting today with staff at WIV including Dr Shi Zhengli. Frank, open discussion. Key questions asked & answered. https://t.co/68Ake5gMuW — Peter Daszak (@PeterDaszak) February 3, 2021

DW Türkçe servisinde yer alan habere göre, yarasalardaki koronavirüsler üzerinde yaptığı çalışmalarla uluslararası üne sahip olan ve "yarasa kadın" adıyla anılan Shi Zhenghli daha önce de DSÖ uzmanlarıyla bir araya gelmiş ve konuyla ilgili bir sunum yapmıştı.

Shi de diğer çoğu bilim insanı gibi, virüsün olağanüstü koruma önlemleri altındaki laboratuvardan sızmış olabileceği tezini reddediyor. Virolog Shi Zhengli Virolog Shi Zhengli DSÖ uzmanları daha önce de Çin'deki hastaneler, araştırma enstitüleri ve yaban hayvan satışı yapılan Vuhan'daki Huanan pazarında incelemelerde bulunmuştu.

İlk tespit edilen koronavirüslerden bazılarının bu pazardan kaynaklandığı ortaya çıksa da hepsinin kökeninin burası olduğuna dair elde bir bulgu yok.



