Dudaklarını diken John Fitzgerald açlık grevine başladı
Kolombiyalı plastik sanatçı John Fitzgerald dudaklarını dikti. Fitzgerald, hükümetin salgın kararlarını protesto etmek için açlık grevine başladı.
Kolombiya’nın başkenti Bogota’da, hükümete sesini duyurabilmek için dudaklarını diken Kolombiyalı sanatçı John Fitzgerald ülkenin içinde bulunduğu şiddet ortamını, ülkedeki kültür çalışmaları için ayrılan bütçeyi ve Iván Duque hükümetinin salgına ilişkin kararlarını protesto etmek için açlık grevine başladı.
Fitzgerald’ın destekçileri, onun grev yaptığı yerde buluşarak destek oldu. Bir sokak sanatçısı, onun etrafında performans sergiledi.
Kolombiyalı plastik sanatçısı, son aylarda katliamların ve cinsel saldırıların yaşandığı ülke için barış istiyor.
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