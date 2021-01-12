Dün 7,50'i aşan dolar güne nasıl başladı: İşte detaylar
Dün, 20 kuruşluk artışla 7,50'nin üzerine kadar çıkan dolar/TL, bugün 7,47-7,48 bandında değerleniyor. Avro/TL ise bugün 9,08 düzeyinde.
Dün küresel çapta gelişmekte olan para birimlerinin yaşadığı değer kayıplarından etkilenen Türk Lirası dolar karşısında yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetmişti. 7,50'nin üzerine kadar çıkan dolar/TL, bugün 7,47-7,48 bandında değerleniyor. Dün 9,15'e dayanan euro/TL ise bugün 9,08 düzeyinde.
PİYASALARIN GÖZÜ TRUMP'IN AZİL SÜRECİNDE
ABD Kongresi’ne yönelik saldırının ardından Temsilciler Meclisi bugün Trump’ın görevden alınması talebiyle 25’inci maddenin işletilmesini oylayacak. Çarşamba günü de Başkan Trump’ın azledilmesinin görüşülmesi bekleniyor.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, göreve başlamasının ardından ilk önceliğinin teşvik paketi olacağını söyledi. Başkan, teşvik paketinin büyüklüğünü Perşembe günü duyuracaklarını da bildirdi.
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