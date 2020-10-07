Dündar'ın mal varlıklarına el konuldu

07 Ekim 2020 Çarşamba, 14:26

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan ara duruşmada, yurt dışında olan ve hakkında kırmızı bülten ile iade talebi bulunan sanık Can Dündar'la ilgili, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 247/2-a maddesi gereğince, "15 gün içerisinde mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelmediği, teslim olmadığı taktirde 'kaçak' olduğuna dair karar verileceği, gazete vasıtasıyla ve ikametinin kapısına asılmak suretiyle ilan yapılmasına" karar verildiği hatırlatıldı.



Söz konusu karar uyarınca mahkemece ilan metni düzenlenerek gazetede yayımlanmak üzere Basın İlan Kurumu'na yazılan yazı ile sanığın ikametinin kapısına asılmak üzere Çengelköy Mahalle Muhtarlığı'na yazılan yazı cevaplarının geldiği belirtildi.

İlanın 19 Eylül'de Milliyet gazetesinde yayımlandığı, ilan metninin de 21 Eylül'de sanığın Mernis'te kayıtlı ikametinin kapısına yapıştırıldığı ve bu tarihlerden itibaren 15 günlük sürenin dolduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

KARAR VERİLDİ

Buna ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, usulüne uygun yapılan ilana rağmen mahkemeye veya Türkiye sınırlarındaki herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine gelip teslim olmayan sanık Can Dündar'ın, "kaçak" sayılmasına yönelik hüküm kurdu.

Kaçak olan sanığa ait menkul ve gayrimenkullere CMK 247. ve 248. maddeleri uyarınca orantılı olarak el konulmasına da karar veren heyet, böylece sanığa ait olduğu tespit edilen Ankara'nın Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki bağımsız bölüm, Dikmen Mahallesi'ndeki bağımsız bölüm, Muğla'nın bodrum ilçesindeki ana taşınmaz ve Üsküdar Çengelköy Mahallesi'ndeki ana taşınmazlara CMK'nın 128. maddesi uyarınca el konulmasına hükmetti.

MALLARINA KAYYIM ATANDI

Sanığın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne müzekkere yazılmasını karara bağlayan heyet, gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için ilgili bankalara da yazı yazılmasına karar verdi.

Heyet, sanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacakların miktarı dikkate alınarak söz konusu malların yönetimi amacıyla TMSF'nin kayyım olarak atanmasını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Can Dündar, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınladığı gerekçesiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 Mayıs 2016 tarihinde "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz edilen dava, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde bozulmuştu.

Yargıtay, Can Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti. Bunun üzerine Can Dündar yeniden yargılanmaya başlamıştı.







