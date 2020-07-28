Dünya ekonomisindeki toparlanma durma tehlikesiyle karşı karşıya

28 Temmuz 2020 Salı, 14:08

Pandeminin büyük ölçüde kontrol altına alındığı düşünülen Asya Pasifik bölgesinde koronavirüs enfeksiyonlarının yeniden artması, dünya için bir erken uyarı olarak görülüyor.

Çin bu hafta dört ayın en yüksek yurt içi kaynaklı enfeksiyon rakamlarını açıkladı. Pekin'de 21 günden bu yana ilk kez vaka tespit edildi. Tokyo, Hong Kong ve Melbourne rekor sayıda enfeksiyon açıkladı. Vietnam bile yerel bir hastası olmadan yaklaşık 100 gün geçirdikten sonra salgınla mücadele ediyor.

ABD'nin birçok bölümü, Avrupa'da bazı noktalar ile Hindistan ve Brezilya gibi büyük gelişen ülkeler hala pandeminin etkisi altında. Aşının bulunması ve dağıtılması öncesinde pandeminin sona ermesi beklenmezken, hükümetler toplam 11 trilyon dolar civarındaki teşvikleri ve merkez bankaları da kriz başladığından bu yana açıkladıkları eşsiz destekleri artırmak durumunda kalabilir.

Fed bu hafta bir araya gelerek faiz kararını verecek. Diğer yandan ABD'li yasa yapıcılar 1 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketini konuşuyor. Avrupa Birliği (AB) yakın zamanda 750 milyar euro (878 milyar dolar) tutarında kriz paketini imzaladı. Dünyanın her yerinde hükümetler destek programını genişletiyorlar.

Moody's Analytics baş ekonomisti Mark Zandi, “Küresel ekonomik toparlanma risk altında. Küresel ekonominin gelecek aylarda resesyona girmeyeceğini güvence altına almanın anahtarı, agresif parasal ve mali teşviğin devam etmesi” dedi.