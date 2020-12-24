Dünya genelindeki insanların yüzde 34’ü gelirlerinin tamamını kaybetti

24 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Avrupalı gıda inovasyonu girişimi olan EIT Food’un yaptığı, Sabri Ülker Vakfı’nın da tercümesini yaptığı çalışmaya göre tüketicilerin üçte birinden fazlası (yüzde 34) gelirlerinin bir kısmını veya tamamını kaybederken yüzde 55’i her ay geçim sıkıntısı çektiğini söyledi.

Raporda, gıdadaki alım gücünün pandemi sonrası kilit bir öncelik haline geldiği vurgulandı.

YÜZDE 83’Ü STRESLİ

QNB Finansbank ile sektörde 200 yıllık geçmişi olan Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in ortaklarından Cigna Global’in, küresel ölçekte yaptığı üçüncü “Covid-19 Küresel Etki Araştırması”na göre ise dünya genelinde insanların sadece yüzde 27’si rutin ödemelerine devam edebileceklerinden emin olduklarını söylüyor.

Katılımcıların yüzde 49’u da ekonomik ortamın finansal durumları ve planlamaları üzerinde olumsuz etkisi olacağını belirtiyor. Ayrıca insanlar, ev harcamalarını karşılama konusunda giderek daha fazla endişe duyduklarını vurguluyor. Araştırma, diğer yandan salgın ve kısıtlamaların finansal kaygıyı ve stresi artırdığını da ortaya koydu.

Rapora göre küresel stres seviyeleri yüksek oranlarda seyrediyor ve katılımcıların yüzde 83’ü stresli olduklarını ifade ediyor.