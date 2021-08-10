Dünya yazarı Aktaş başkanlık sonrası borçlanmayı yazdı: 95 yıldan fazla!

10 Ağustos 2021 Salı, 14:37

Türkiye ekonomisinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen 2018 itibarıyla yaşadığı dış borçlanma krizi, çarpıcı verilerle ortaya konuldu.

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü yazısında son 3 yılda gidilen borçlanmayı değerlendirdi.

Önceki köşe yazısına işaret ederek "Bu köşede dün 2003’ten 2003’ten bu yana olan dönemdeki iç ve dış borç gelişmesine yer verirken acaba yeni sistemle birlikte borçlarda nasıl bir gelişme olmuştur, diye düşündük. 2018’in haziran ayında yapılan seçim sonrası geçilen ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verilen sistemle üç yılı geride bıraktık. Borçların seyri açısından yalnızca bu döneme bakmakta da yarar vardı" diyen Aktaş, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Baktık ve hayretler içinde kaldık! Nasıl kalmayalım ki...

Merkezi yönetimin 2018’in haziran ayı sonundaki toplam borç stoku 969.9 milyar lira. Yani yaklaşık 1 trilyon lira. Peki bu tarihi izleyen üç yılda ne olmuş dersiniz... 2018 haziranında 969.9 milyar lira olan borç stokuna 1 trilyon 57 milyar liralık borç daha eklenmiş ve toplam stok 2 trilyon 27 milyar liraya ulaşmış.

Türkiye Cumhuriyeti ilk 95 yılında bir anlamda 969.9 milyar lira borç biriktirmiş. Borçlanmış, ödemiş; borçlanmış, ödemiş; sonuçta 2018 hazirandaki borç bakiyesi bu kadar.

Sonraki 3 yılda bu 95 yıldakinden daha fazla, net 1 trilyon 57 milyar lira daha borçlanılmış.

Sayılara defalarca baktık; acaba bir yanlışlık mı var, diye. Yok!

Sayılar doğru. Kaynak Hazine ve Maliye Bakanlığı. İsteyen bakanlığın web sayfasına girip bakabilir.

Türkiye Cumhuriyeti 95 yıl sonunda, 2018 haziranı itibarıyla 100 lira borçlu durumda. Gelmişiz 2021’in haziranına ve aradan geçen 3 yılda 100 lira olan borcu 209 liraya çıkarmışız.

Yeni yönetim sistemiyle uçuşa geçmek derken borçlar mı kastedilmişti acaba!"

BEN DEĞİL BAKANLIK SÖYLÜYOR

Yazar Aktaş, yazısındaki rakamları "inandırıcı" bulmayanlara da sosyal medya hesabından yanıt verdi. Aktaş, "Çok bilmiş geçinen dostlar... Bu tablodaki gerçekler canınızı sıkıyorsa muhatabınız ben değilim, Hazine ve Maliye Bakanlığı. Toplam iç ve dış borcun son 3 yılda önceki 95 yıldaki kadar arttığını ben söylemiyorum, Hazine ve Maliye Bakanlığı söylüyor." diyerek ilgili borç tablosunu paylaştı:



