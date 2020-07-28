Dünyaca ünlü kadın hakları savunucusu Gisèle Halimi hayatını kaybetti

28 Temmuz 2020 Salı, 18:35

Kadın hakları için uzun yıllardan mücadele eden Fransız avukat Gisèle Halimi hayatını kaybetti.

Yaşamını kadın hakları mücadelesine adayan, avukat, politikacı ve yazar Halimi, 2019 yılında Le Monde Gazetesi’ne verdiği bir röportajında “Hâlâ kadınlara yapılan adaletsizliklerin genel bir isyana neden olmamasına şaşırıyorum” demişti.

Gisèle Halimi, 1972 yılında Paris’in banliyölerinden Bobigny’de küçük bir kıza tecavüz edilmesinin davasının peşini bırakmadan takip ederek tanındı. 1975’te kürtaj yasağının önünü açarak kürtajın serbest bırakılmasını sağladı. Sosyalist Partisi’nden 1981’de milletvekili olarak Meclis’e giren Halimi, vermiş olduğu mücadele sonucunda kilolu kadınların kilo verme tedavi masraflarının sosyal sigortalar tarafından karşılanmasını da sağlamıştı.

Le Monde Diplomatique Genel Müdürü gazeteci Serge Halimi’nin annesi olan Gisèle Halimi’nin iki oğlu daha bulunuyor. Halimi, feminist bağlılığını test etmek için her zaman bir kızı olmasını istediğini dile getiriyordu.





Süleyman Tosunoğlu



PARİS