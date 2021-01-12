Dünyada ilk: Kanserin yerini tespit edebilecek teknoloji geliştirildi

12 Ocak 2021 Salı, 21:14

ABD’nin San Francisco kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi.

Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen teknolojide, vücuda kanser hücrelerini tespit etmek için bir ilacın enjekte edildiği, ardından bu ilacın kanserli hücrelere parlamasına neden olan bir enzim vermeye zorladığı ifade edildi. Bu parlamanın PET taramasında görüntülenebildiği aktarıldı.