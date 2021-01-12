Dünyada ilk: Kanserin yerini tespit edebilecek teknoloji geliştirildi
ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi. Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen şirketin söz konusu teknoloji için 40 milyon dolar topladığı ifade edildi.
ABD’nin San Francisco kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi.
Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen teknolojide, vücuda kanser hücrelerini tespit etmek için bir ilacın enjekte edildiği, ardından bu ilacın kanserli hücrelere parlamasına neden olan bir enzim vermeye zorladığı ifade edildi. Bu parlamanın PET taramasında görüntülenebildiği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı’nda üç çatlak: HDP, İYİ Parti, sistem...
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- Hidayet Türkoğlu bıraktı mı?
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- İstanbul’da 4 gün kar yağışı etkili olacak
- Kütahya Belediyesi'ne soruşturma izni verildi
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
Video Haberler
- Bahçeli Erdoğan hakkında ne demişti?
- 6 aylık bebeğin videosu milyonlarca kez izlendi
- CHP'li Emir, o fotoğrafa dikkat çekti
- ABD denizayısının üzerine Trump yazan kişiyi arıyor
- Maske satın alırken dikkat! Tehlike saçıyor
- Genç kadının arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Üsküdar’da görenleri hayrete düşüren çeşme
- Saadet Partisi'den AKP'ye WhatsApp'lı gönderme
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı’nda üç çatlak: HDP, İYİ Parti, sistem...
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- Hidayet Türkoğlu bıraktı mı?
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- İstanbul’da 4 gün kar yağışı etkili olacak
- Kütahya Belediyesi'ne soruşturma izni verildi
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması