Dünyada otomotiv satışları yüzde 14 düşerken elektrikli yüzde 43 arttı

11 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve EV-volumes.com verilerine göre 2020’de dünyada otomotiv satışları 2019’a göre yüzde 14 geriledi.

Buna karşın geçen yılki elektrikli araç satışları 2019’da satılan 2.1 milyona araca göre yüzde 43 ile rekor seviyede artarak 3.2 milyon adet oldu. Türkiye otomobil pazarında ise hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının payı henüz düşük seviyelerde olsa da geçen yıl 23 bin 116 adet elektrikli ve hibrit otomobil satılmıştı.

Ancak bu ayın başında elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV oranlarının yüzde 400’e kadar artırılmasının, toplam satışlar içinde yüzde 1’i bile bulmayan elektrikli satışları daha da düşürmesi bekleniyor.

10 MİLYONU AŞTI

Küresel olarak özellikle 2020 Ekim, Kasım ve Aralık aylarında küresel elektrikli araç satışları aylık bazda 2019’un aynı dönemine göre yüzde 100’ün üzerinde yükseldi. Dünyadaki toplam elektrikli araç sayısı 10 milyonu aştı. Söz konusu satışların yüzde 84.4’ü Avrupa ve Çin’de gerçekleşti.

Avrupa’daki elektrikli araç satışları 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 137 büyüdü ve toplam 1 milyon 395 bin elektrikli araç satıldı. Elektrikli araçların toplam araç pazarındaki payı ise 2019’daki yüzde 2.5 seviyesinden 2020’de yüzde 4.2’ye yükseldi. Küresel elektrikli araç satışlarının bu yıl 4.6 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.