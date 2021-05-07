Dünyanın en pahalı boşanma davasının detayları ortaya çıktı: Melinda Gates adaya kaçmış

07 Mayıs 2021 Cuma, 13:18

ABD merkezli magazin haber sitesi TMZ’in aktardığına göre, Bill ve Melinda Gates ayrılıklarını ilk olarak Mart ayında duyurmak istedi.

Ancak söz konusu tarihte boşanma sürecindeki maddi detaylar konusunda anlaşmasızlıklar yaşandığı için avukatların resmi açıklamayı erteleme kararı aldığı belirtildi. Avukatların kararı sonrasında ise Melinda Gates ve çocukları Jennifer (25), Rory (21) ve Phoebe (18) ile birlikte Bill Gates’ten ayrı yaşamaya başladıkları aktarıldı.

TMZ’ye konuşan kaynaklar, Melinda Gates’in medyadan uzak durmak için üç çocuğu ve onların partnerleriyle birlikte Karayipler’deki Calivigny Adası’na gittiği belirtildi. Adanın sahibi ise Fransız milyoner Georges Cohen olduğu ortaya çıktı. Ayrıca çiftin çocuklarının babalarına kızgın olduğunu ancak sebebinin bilinmediği vurgulandı.

BILL GATES DAVET EDİLMEDİ

Melinda Gates’in çocuklarıyla adada dinlendiğini aktaran çifte yakın kaynaklar, Bill Gates’in ise adaya davet edilmediğini öne sürdü.

BİR GECE 130 BİN DOLAR

Adada bir gecelik konaklamanın fiyatı ise 130.000 dolar yani yaklaşık 1.000.000 TL.