'Dur' ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten uyuşturucu çıktı

18 Ekim 2020 Pazar, 13:08

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih İlçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulmak istenen araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında araçtan dışarıya bir poşet atıldığını gören ekiplerin takibi sonucunda araç içindeki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin attıkları poşet ve araç içinde yapılan aramalarda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 730 lira, 1 kilogram 575 gram ecstacy, 34.45 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheliler Mehmet Y. ve Savaş B. gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.