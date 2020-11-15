'Durumum iyi değil, 'beni yatırın' dedim, yatırmadılar'

Koronaviros can almaya devam ediyor. Mikrofon uzatılan bir yurttaş 'durumum iyi değil, 'beni yatırın' dedim, yatırmadılar' dedi.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2020 Pazar, 09:52
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İstanbul'da hastanelerin önü test kuyrukları ve yoğun bakımda yatak bekleyen hastalarla dolu. Mikrofon uzatılan bir yurttaş "Koronaydım, yine test yaptırdım. Durumum iyi değil, 'beni yatırın' dedim ama eve gönderdiler, yoğunluk var" dedi. (Yoltv)


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