Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği
Düsseldorf - Adana seferini yapan Sun Express Havayolları‘na ait uçakta koronavirüs paniği yaşandı. Uçağın kuleden kalkış izni aldığı sırada 55 yaşındaki yolcunun, “ Nefes alamıyorum“ diye bağırdığı ve uçağın kalkışının iptal ettiği bildirildi.
Almanya’nın Düsseldorf kentinden Adana seferini yapan Sun Express Havayolları’na ait uçakta koronavirüs (Covid-19) paniği yaşandı. Almanya’dan saat 19.05’te kalması beklenen uçakta bulunan 55 yaşındaki bir erkek yolcunun “Nefes alamıyorum“ diyerek bağırması üzerine uçağın kalkışı iptal ettiği öğrenildi.
KARANTİNAYA ALINDI
Düsseldorf Havalimanı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Sun Express Havayollarına ait uçağın Adana’ya seferini gerçekleştirmek üzere kuleden uçuş izni aldığı sırada erkek bir yolcunun nefes darlığı şikayeti üzerine aprona geri döndüğü öğrenildi. Yolcunun Covid-19 şüphesiyle havalimanında karantina altına alındığı belirtildi. Uçağın 1,5 saatlik rötarla seferini gerçekleştirdiği bildirildi.
Video Haberler
- Rusya o görüntüleri yayınladı! Havada gergin anlar
- Ece Üner'den Erdoğan'a canlı yayında gönderme!
- Sivas'ta kaydedildi! Bomba düşmüş gibi korktuk
- CHP grubuna damga vuran anlar! Gözyaşlarını tutamadı
- Sınava girecek öğrencilere ilişkin korkutan açıklama
- 30 yıl sonra bir ilk! Hatıra fotoğrafı çektirdiler
- İki grup birbirine girdi! Sopalı ve tabureli kavga anı
- Yılanlarının 'çiftleşme dansı' görüntülendi
- Dikkat! Uzmanından zehirli yılan açıklaması
- Defalarca aynı maskeyi takanlar dikkat!