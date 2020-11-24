Duyamayan bir insan sesleri algılayabilir mi?
Duyamayan bir insan sesleri algılayabilir mi? Araştırmacılara göre bu sorunun cevabı evet ama öncelikle algılanması istenilen sesin frekans, hız ve dalga boyunun bilinmesi gerekiyor.
Sesin frekans hızı ve havada yol alan dalgaların insan kulağı tarafından olağan algılanma biçiminden biraz farklı.
Ses dalgaları üç boyutlu olur ve havada her yöne dağılırlar. İnsan kulağı bu dalgaları ses olarak duyar. Ne kadar sık gelirse, ses o kadar yüksek perdeden duyulur.
Örneğin Do sesinin frekansı saniyede 263 ses dalgası ile insan kulağına ulaşır. Buna 263 Hertz denir. Dağılma hızı ise 340 metre olur.
Dalga boyu, hızın frekansa bölünmesi ile hesaplanıyor. Bu durumda Do’nun dalga boyu 1,3 metre olur.
Bir ses yükseltici ya da osiloskopla bu bilgiler kullanılarak, sesin elektronik olarak görüntüye çevrilmesi mümkün.
Sesleri görüntü ile algılama, kulağı
duyan bir insanın yaşadığı deneyimle
kıyaslandığında duygusal açıdan aynı
olmayabilir. Ama duyamayan biri de
bu görüntüleme sonucunda akordu,
stakatoyu ve ses rengini fark edebiliyor.
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