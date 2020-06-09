DYO’nun İzmir’den dünyaya yayılan resim yarışması 53 yılda 15 bin sanatçıya umut oldu

09 Haziran 2020 Salı, 02:00

Feyhan Yaşar, “Gerek sanatçı gerekse sanatsever olarak kültür ve sanat faaliyetlerinin içinde olmanın, öğrenmeyi ve yaşama farklı bakmayı sağlayan, insanlarla iletişimi artıran ve insanı dinginleştiren bir etkisi var” diyor.

- Dyo Sanat Ödülleri yarışması, Türk resim tarihine bugüne kadar nasıl bir katkı sağladı?

1967 yılında, Türkiye’nin ilk yerli boya fabrikası Dyo tarafından düzenlenmeye başlayan yarışmamız, 2017 yılı itibarıyla Dyo Sanat Ödülleri ismini aldı.

İlk olarak İzmir’de başlayan ve sadece Ege Bölgesi sanatçılarına ulaşan yarışma, 1973’te Türkiye çapında düzenlenmeye başlandı, sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 1993 yılında Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı organizasyonuna dahil oldu ve 1999 yılına gelindiğinde uluslararası nitelik kazandı. Yarışmamıza 53 yıllık süreçte 15 bin 384 sanatçı, 25 bin 799 eserle katılım gösterdi. 208 eser ödül alırken 2 bin 927 eser sergilenmeye değer bulundu. Dyo Sanat Ödülleri yarışması 1993 yılından bu yana iki yılda bir düzenleniyor. İlk yıl yarışma ve ödüllendirme yapılırken ikinci yıl ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin, Türkiye’nin farklı illerinde sanatseverlerle buluşturulması sağlanıyor.

‘İZMİR’E YENİ MÜZE’

- Vakfın İzmir’de ve Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmalar neler?

Vakfımız tarafından 1985 yılında açılan ve Türkiye’nin ilk özel resim müzesi olan Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi de kış döneminde her ay düzenlenen sergiler ile Türkiye’nin usta sanatçılarını ve eserlerini İzmirli sanatseverler ile buluştururken Dyo Sanat Ödülleri yarışmasında ödül alan eserler daimi sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Yaz aylarında ise Çeşme Altın Yunus’taki sanat atölyelerinde, yarışmamızda ödül alan veya eserleri sergilenmeye değer bulunan sanatçıların baskı ve resim çalışmaları ve sergileri devam ediyor.

İzmir’e yeni bir müze kazandırmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Alsancak Liman Bölgesi’nde yer alan, geçmişte Yaşar Topluluğu ve Yaşar Üniversitesi’nin kullanımında olan binayı müze haline getiriyoruz. Selçuk Yaşar Müzesi’nin 2020 yılının sonunda tamamlanmasını hedefliyoruz.

- Koronavirüs salgını vakfın hangi çalışmalarını, nasıl etkiledi?

Koronavirüs salgını öncesinde 2020 yılının nisan ayı itibarıyla Dyo Sanat Ödülleri yarışmasının ödül töreni ve çeşitli illerde yapılacak olan sergilerini planlamıştık. Pandemi nedeniyle bu etkinliklerimizi erteledik. Kazanan sanatçıları kamuoyuna çeşitli iletişim kanallarıyla açıkladık. Ödül töreni ve sergilerimizi her şey normale döndüğünde yapmayı planlıyoruz.

TEKNOLOJİ BİR YERE KADAR

- Siz bu salgın sürecini ve sonrasını sanat açısından nasıl değerlendirirsiniz?

Salgın süreci başladığında hepimiz için daha önce hiç karşılaşmadığımız bir süreçti. Bu sürece alışarak nasıl yöneteceğimizi, nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Biliyoruz ki bazı şeyler eskisi gibi yapılamayacak. Özellikle kitleleri bir araya getiren sanat faaliyetlerinin farklı şekillerde, daha az insanı buluşturacak şekilde ve belki de teknolojinin olanaklarının kullanılmasıyla internet siteleri veya sosyal medya kanalları üzerinden yapılabileceğini düşünüyorum. Teknoloji bazı olanakları yaratıyor, ancak bazı duyuları gerçek anlamda kullanamadığımız da bir gerçek.